PC flagra oito estabelecimentos desviando energia em Pacajá

A Polícia Civil do Pará encontrou oito estabelecimentos desviando energia em Pacajá, no sudoeste do Estado. O trabalho ocorreu na última quarta (24) e quinta-feira (25), por meio da operação “Sem Fio”. Os proprietários dos estabelecimentos foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos e realizar os procedimentos cabíveis.

Dentre os estabelecimentos estão duas oficinas, duas distribuidoras de bebidas, duas serrarias, uma academia e um restaurante. O valor desviado pelos locais segue em apuração. Segundo as autoridades, somente no ano passado, foram realizadas mais de mil fiscalizações e encontradas 810 irregularidades em ligações de energia no município.

O furto de energia é crime, de acordo com o artigo 155, e pode gerar pena de um a quatro anos de reclusão, além de aplicação de multa. A irregularidade pode ser denunciada para o disque denúncia da Polícia Civil, no número 181.

Além disso, a pessoa pode também acionar diretamente a Equatorial Pará, no telefone 0800 091 0196, pelo site www.equatorialenergia.com.br ou presencialmente nas agências.