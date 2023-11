PC confirma recebimento de laudo sobre morte de vereador Aguinaldo Promissória

A Polícia Civil do Pará (PCPA) informou, nesta quarta-feira (8), que recebeu na última terça (8) o primeiro laudo sobre a morte do empresário e vereador Aguinaldo Carvalho de Aguiar, de 46 anos, popularmente conhecido em Santarém como Aguinaldo Promissória. Em nota enviada à Redação Integrada de O Liberal, a PC diz que “recebeu o laudo da Perícia de Levantamento de Local de Crime, e aguarda os demais laudos periciais e o retorno do processo da justiça para continuação das investigações e a conclusão do inquérito policial”.

Segundo o Portal O Impacto, foi o próprio Aguinaldo Promissória quem fez o disparo de arma de fogo, que resultou na própria morte. No entanto, é ressaltado que a perícia não afirmou se o caso foi acidental ou voluntário. Essa seria a informação enviada ao delegado responsável pelo inquérito após a conclusão do primeiro laudo, feito quando o corpo do vereador ainda estava no local da morte. Como os laudos ainda estavam sendo elaborados, o delegado Fábio Amaral teria solicitado a prorrogação do prazo para concluir o inquérito. Ele estaria aguardando somente o laudo do perito médico legista.

Relembre o caso

Aguinaldo Promissória foi encontrado morto com um tiro na cabeça no dia 26 de setembro. O caso ocorreu em uma das casas do vereador, localizada na avenida Anysio Chaves, bairro Aeroporto Velho, em Santarém, oeste do Pará. No local, estavam apenas a namorada, Isabela Ataíde, e a filha dele.

De acordo com a namorada do vereador, que estava no quarto, ele mesmo realizou o disparo. Após ser ouvida na delegacia, a jovem foi liberada. Vídeos que circularam nas redes sociais mostram a mulher próxima do corpo de Aguinaldo, que estava sobre uma cama todo ensanguentado. Ela também estava suja de sangue. As imagens foram gravadas por um homem, que também está entre as testemunhas.