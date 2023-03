PC capturou cinco amapaenses foragidos nos últimos 10 dias no Pará

Nos últimos dez dias, a Polícia Civil do Pará prendeu cinco amapaenses foragidos que estavam no Estado. A última prisão foi nesta quarta-feira (29). Um homem, que não teve o nome revelado, procurado por tentativa de homicídio, foi capturado por agentes da Polícia Interestadual de Busca e Captura (Polinter). A PC não revelou em qual local do Pará esse suspeito foi capturado.

VEJA MAIS

Na última terça-feira (28), foram duas prisões envolvendo foragidos da justiça amapaense, por crime de tráfico de drogas. Uma mulher com mandado de prisão em aberto desde 2018, e um homem que morava no Distrito de Icoaraci.

Antes desse caso, outros dois homens apontados como líderes de uma organização criminosa no Amapá, foram presos depois de denúncia anônima recebida pela Polícia Civil do Pará. Os investigados foram detidos quando entravam em shopping da região metropolitana de Belém, em uma operação que contou com apoio de agentes da Coordenadoria de Recursos e Operações Especiais (Core). O dia da prisão não foi comunicado pela polícia.

Delegado na Polinter, Raphael Tavares destaca que a quantidade de mandados é reflexo de uma intensa troca de informações entre as polícias. “Esse trabalho de integração é importante para os dois estados. Mostra a eficiência da investigação, do monitoramento e da inteligência das instituições e dos agentes que atuam nestes serviços”, frisou o delegado.