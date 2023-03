​Foragido da justiça por roubo é preso em vila de quitinetes em Ananindeua

Saymon da Silva Reis, 23 anos, foi preso nesta terça-feira (28), em uma vila de quitinetes no bairro do Jaderlândia, em Ananindeua. O rapaz estava foragido da justiça pelo crime de roubo. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva em aberto e que foi cumprido pelos policiais civis da Seccional Urbana de Ananindeua, vinculados à Superintendência da Região Metropolitana de Belém.

O recebimento de uma denúncia anônima foi determinante para que o criminoso fosse localizado. As informações apontavam que o suspeito estava escondido em um imóvel daquele bairro. A partir disso, os policiais deram início às investigações, no sentido de comprovar a veracidade daquilo que havia sido comunicado.

Comprovada a informação, os agentes montaram uma operação que​​ terminou com a prisão de Saymon em uma vila de quitinetes. O rapaz foi conduzido para a Central de Triagem da Marambaia, onde se encontra sob custódia da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), e à disposição do Poder Judiciário.

O trabalho policial que resultou na prisão do foragido contou com a participação de agentes da Seccional Urbana de Ananindeua, Delegacia de Polícia Civil do Atalaia e Jaderlândia, além da Polícia Militar.