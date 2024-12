Adolescente é vítima de importunação sexual em voo para Belém

Na madrugada desta segunda-feira (2), agentes da Polícia Federal prenderam em flagrante o passageiro de um voo que partiu de Guarulhos (SP) com destino a Belém (PA). A ação ocorreu logo após o pouso da aeronave, por volta da 1h, no Aeroporto Internacional de Belém. Ele é suspeito de estupro de vulnerável. O crime teria ocorrido durante o vôo.

VEJA MAIS

A vítima, um adolescente que viajava acompanhado dos pais, estava sentado próximo a desconhecidos durante o trajeto. Segundo informações divulgadas pela Polícia Federal, um dos passageiros iniciou uma conversa com o jovem e, em determinado ponto do diálogo, evoluiu para comportamentos caracterizados como importunação sexual. Como a vítima é menor de idade, a conduta foi enquadrada como estupro de vulnerável, conforme a legislação brasileira, informou a PF.

O incidente foi relatado à família ainda durante o voo. O adolescente deixou o assento e contou ao pai o que havia ocorrido, o que resultou em uma discussão entre ele e o suspeito dentro da aeronave. A situação escalou e exigiu intervenção da tripulação, que isolou o homem no banheiro da aeronave para prevenir possíveis agressões de outros passageiros.

Assim que o avião pousou em Belém, agentes da Polícia Federal, já informados sobre o caso, entraram na aeronave para efetuar a prisão do passageiro. Ele foi conduzido à delegacia, onde foi autuado em flagrante e, posteriormente, transferido ao sistema prisional do estado do Pará, onde aguardará os desdobramentos judiciais.

O caso está sob investigação e a Polícia Federal não divulgou a identidade do suspeito nem detalhes adicionais, preservando a privacidade da vítima. A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil e com a administração do Aeroporto Internacional de Belém, mas, ainda aguarda retorno.