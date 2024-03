Parte de ponte desaba e trecho da BR-010 é interditado, proximo a Ipixuna do Pará

Uma parte da cabeceira da ponte que fica no km 216 da rodovia BR-010, a Belém-Brasília, próximo ao município de Ipixuna do Pará, no nordeste paraense, se rompeu na manhã desta sexta-feira (1º). Conforme as informações de testemunhas, a forte correnteza registrada no Rio Pacuí causou o desmoronamento e a área precisou ser completamente interditada.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local auxiliando na situação. Conforme motoristas que estão parados no trecho, a parte inferior da estrutura cedeu com a força da água e os próprios condutores decidiram, inicialmente, não trafegar sobre a ponte devido ao risco de desabamento, pois os veículos de grande porte são muito pesados.

Os motoristas informaram o fato para a Polícia Militar, que foi a primeira a chegar e isolar o local. Por ser um trecho de grande fluxo de veículos, um grande congestionamento se formou na rodovia e uma fila quilométrica de veículos era registrada ainda no final da manhã.

Recomendações

Devido à interrupção no fluxo de veículos na área, a PRF fez recomendações com relação às rotas alternativas que os condutores podem seguir:

- No sentido Mãe do Rio - Paragominas: Inicie no km 273 da BR-010 em Mãe do Rio (PA) > siga pela PA-252 até Concórdia do Pará (PA) > prossiga pela PA-140, passando por Tomé-Acu (PA) > entre na PA-256 > atravesse de Balsa o rio Capim > continue na PA-256 até o km 166 da BR-010 em Paragominas (PA).

- No sentido Paragominas - Mãe do Rio: Parta do km 166 da BR-010 em Paragominas (PA) > acesse a PA-256 > atravesse de Balsa o rio Capim > siga pela PA-256 > entre na PA-140, passando por Tomé-Acu (PA), até Concórdia do Pará (PA) > entre na PA-252 até o km 273 da BR-010 em Mãe do Rio (PA).

O itinerário sugerido é totalmente pavimentado, com uma extensão de aproximadamente 255 quilômetros, resultando em um acréscimo de cerca de 144 quilômetros ao percurso original. Na rota indicada, é necessário realizar a travessia de balsa sobre o Rio Capim.