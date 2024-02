Ponte desaba e carreta fica pendurada sobre rio, em Augusto Corrêa

Uma carreta ficou pendurada após a ponte de madeira que fica sobre o rio Boa Esperança desabar no município de Augusto Corrêa, nordeste do Pará. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro de trânsito ocorreu na terça-feira (13), no KM-226, da BR-308, devido a estrutura não suportar o peso do veículo de grande porte. Não houve mortes.

VEJA MAIS



Os prejuízos foram apenas materiais. As autoridades de trânsito da área já estão cientes do ocorrido. “Informamos que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) já foi notificado sobre o incidente e está ciente da situação”, informou a PRF.

Após o ocorrido, a ponte afetada foi interditada para evitar qualquer outro tipo de acidente no local. Contudo, a PRF ainda ressalta que não há congestionamento no local devido à existência de um desvio na estrada uma espécie de rota alternativa.