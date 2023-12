Ponte do Outeiro é alvo de furtos, dez meses após entrega da nova estrutura

Moradores de Outeiro, na Ilha de Caratateua, encontram-se alarmados com a situação de que a ponte Enéas Martins, de acesso desse distrito a Belém e vice-versa, teve furtados alguns refletores e parte da fiação elétrica. De acordo com informações da área, desde sexta-feira (29), como consequência do furto desse material, a iluminação da ponte estaria incompleta, o que exige atenção maior por parte de condutores de veículos em geral e pedestres que circulam no local.

Em Nota, a Agência Regional de Outeiro (Arout) informa que " após tomar conhecimento sobre o furto de fios e grades de proteção na ponte do Outeiro, acionou imediatamente o 26º Batalhão da Polícia Militar, responsável pelo policiamento da área". "A Agência acompanha ativamente o caso e está dedicada a colaborar com a comunidade, visando a segurança e preservação da ponte de Outeiro", completa a Arout.

A Ponte do Outeiro foi reconstruída pelo Governo do Estado, após um acidente com uma embarcação que provocou a interdição dessa estrutura em 17 de janeiro de 2022. A entrega da ponte com uma nova estrutura ocorreu em 26 de fevereiro de 2023. Mais de 100 mil pessoas residem na Ilha de Caratateua, que abriga o Distrito de Outeiro.

A Redação Integrada do Grupo Liberal levanta mais informações sobre o assunto.