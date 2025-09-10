Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Parte de ponte desaba e caminhão quase cai em rio de Bragança

O caso foi registrado no domingo (7), entre as comunidades Molongó e Serradão

O Liberal
fonte

Parte de ponte desaba e caminhão quase cai no Rio Caeté, em Bragança. (Foto: Redes Sociais)

Parte de uma ponte de madeira desabou quando um caminhão trafegava sobre a estrutura na zona rural de Bragança, nordeste do Pará. O veículo pesado que transportava aterro ficou parcialmente tombado no local, sobre o Rio Caeté, entre as comunidades Molongó e Serradão, no domingo (7). Não há mais detalhes sobre feridos.

Moradores da área filmaram a situação do caminhão no local. Segundo os relatos, a ponte já estava com a estrutura precária e não teria recebido qualquer tipo de reparo há alguns anos. Assim, não teria suportado o peso do veículo e cedeu. As imagens também mostram que os próprios moradores do local acionaram dois tratores para ajudar na retirada do caminhão tombado, que estava obstruindo a via. No entanto, não há mais detalhes sobre quando a ponte será refeita.

No vídeo, a pessoa que registra o incidente ainda afirma que a ponte fica na estrada que é a principal rota de produtores da região. Assim, os trabalhadores estariam preocupados com a reconstrução da estrutura para não prejudicar o tráfego dos veículos nas comunidades.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Prefeitura de Bragança e aguarda o retorno.

Palavras-chave

caminhão cai de ponte
Polícia
