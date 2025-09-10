Parte de ponte desaba e caminhão quase cai em rio de Bragança
O caso foi registrado no domingo (7), entre as comunidades Molongó e Serradão
Parte de uma ponte de madeira desabou quando um caminhão trafegava sobre a estrutura na zona rural de Bragança, nordeste do Pará. O veículo pesado que transportava aterro ficou parcialmente tombado no local, sobre o Rio Caeté, entre as comunidades Molongó e Serradão, no domingo (7). Não há mais detalhes sobre feridos.
Moradores da área filmaram a situação do caminhão no local. Segundo os relatos, a ponte já estava com a estrutura precária e não teria recebido qualquer tipo de reparo há alguns anos. Assim, não teria suportado o peso do veículo e cedeu. As imagens também mostram que os próprios moradores do local acionaram dois tratores para ajudar na retirada do caminhão tombado, que estava obstruindo a via. No entanto, não há mais detalhes sobre quando a ponte será refeita.
No vídeo, a pessoa que registra o incidente ainda afirma que a ponte fica na estrada que é a principal rota de produtores da região. Assim, os trabalhadores estariam preocupados com a reconstrução da estrutura para não prejudicar o tráfego dos veículos nas comunidades.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Prefeitura de Bragança e aguarda o retorno.
