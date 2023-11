Parte de brinquedo se solta e atinge uma pessoa em Parque de Nazaré, em Belém

Uma pessoa teria sido atingida, na noite deste sábado (18), por parte de um brinquedo que se soltou, no parque de diversões que está no bairro de Nazaré, em Belém. Conforme as informações iniciais, a estrutura que despencou sobre a vítima faria parte da roda-gigante, um dos principais brinquedos do parque. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

As informações iniciais dão conta que a vítima estava próxima ao brinquedo quando a estrutura a atingiu. Testemunhas contam que a peça desprendida seria uma espécie de motor da roda-gigante. Após o incidente, o Corpo de Bombeiros esteve no local para realizar os primeiros socorros à vítima e o encaminharam para uma unidade hospitalar. Ainda segundo as testemunhas, após a pessoa atingida ser retirada do parque, homens que seriam os fiscais do brinquedo tiveram que rodar manualmente a estrutura para retirar as pessoas de uma a uma das cabines.

A redação integrada de O Liberal apura mais informações.