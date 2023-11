Carrinho de montanha-russa ‘trava’ e visitantes ficam presos em parque de diversão, em Belém

​Um incidente envolvendo um carrinho de montanha-russa foi registrado, na noite deste domingo (12), em um parque de diversões instalado no estacionamento de um shopping center, na avenida Centenário, em Belém. Ninguém ficou ferido. Não há informações sobre o que teria causado a falha no brinquedo.

Vídeos enviados à re​dação integrada de O Liberal mostram o carrinho, com quatro pessoas dentro, preso nos trilhos da montanha-russa. Um homem, que seria funcionário do parque, tenta resolver a situação, mas não consegue. À reportagem, testemunhas relataram que os bombeiros do local foram acionados, mas não chegaram a atuar na ocorrência.

“Essas quatro pessoas subiram no carrinho e, quando chegou na hora de despencar, fez um barulhão. Os bombeiros foram para lá e ficaram parados”, disse uma testemunha, ao acrescentar que o incidente ocorreu no momento em que o tempo de permanência no brinquedo já havia encerrado.

“Um funcionário do parque subiu sem equipamento nenhum. Ficou mexendo nos fios lá embaixo. Acho que ele não conseguiu resolver e foi empurrando o carrinho de volta até uma plataforma para todo mundo descer”, explicou.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com o Shopping Bosque Grão-Pará, onde o incidente envolvendo o Jorginho Park foi registrado, e aguarda mais informações em relação ao ocorrido e providências que estão sendo tomadas.