Parauapebas: Suspeito de assassinar homem em lava a jato morre em confronto com a polícia

As investigações prosseguem para identificar e localizar o segundo suspeito envolvido no crime

Um dos suspeitos de participação no assassinato do lavador de carros Hiago Likson Barros Silva, de 28 anos, morreu durante uma intervenção policial na tarde desta terça-feira (21), em Parauapebas, no sudeste do Pará.

De acordo com as primeiras informações divulgadas pela polícia, equipes da Polícia Militar realizavam buscas para localizar os envolvidos no homicídio quando encontraram um dos suspeitos. Segundo a polícia, o homem sacou uma arma de fogo e atirou contra os policiais, que revidaram aos disparos.

O suspeito foi baleado durante o confronto e chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar do município. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Até o momento, a polícia não divulgou a identidade do homem nem informou se ele era o condutor ou o passageiro da motocicleta Honda Pop vermelha utilizada na execução de Hiago.

A Polícia Militar também não detalhou o local exato da ocorrência nem informou se houve apreensão de arma de fogo ou outros materiais relacionados ao caso.