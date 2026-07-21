Homem é preso suspeito de estuprar rapaz com síndrome genética rara em Ananindeua

Vítima, de 26 anos, tem Síndrome de Seckel e dificuldades na fala; suspeito foi autuado por estupro de vulnerável

A PM informa que, após denúncias, localizou a vítima em uma área de mata e, logo em seguida, prendeu o suspeito em flagrante no bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua ( Foto: Arquivo pessoal | O Liberal | Foto ilustrativa )

Um homem foi preso, na noite de segunda-feira (20), suspeito de estuprar um rapaz de 26 anos, no bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. A vítima tem problemas neurológicos, apresenta dificuldades na fala e foi diagnosticada com Síndrome de Seckel, uma condição genética rara que pode causar atraso no desenvolvimento, baixa estatura, microcefalia e comprometimentos cognitivos e de comunicação, variando de acordo com cada paciente.

Em nota, a Polícia Militar do Pará informa que, após denúncias, localizou a vítima em uma área de mata e, logo em seguida, prendeu o suspeito em flagrante no bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua. O caso foi apresentado na Seccional da Cidade Nova para os procedimentos legais.

A ocorrência mobilizou equipes do 43º Batalhão da PM, que solicitaram apoio de policiais militares do 6º BPM para localizar o suspeito. O homem foi capturado em frente ao Clube de Cabos e Soldados. Segundo a PM, ele confessou o crime após ser abordado pelos policiais. Ainda conforme a corporação, a mãe da vítima auxiliou os militares na comunicação com o filho, em razão das dificuldades de fala apresentadas pelo rapaz.

VEJA MAIS: