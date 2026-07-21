PM prende homem suspeito de matar companheira esfaqueada em Cametá

O crime ocorreu no último sábado (18/7) na Vila de Juaba, zona rural do mesmo município. Desde então, Vinícius Ribeiro Mendes, de 24 anos, era procurado pelas autoridades

A Polícia Militar prendeu Vinícius Ribeiro Mendes, de 24 anos, na noite de segunda-feira (20/7), por suspeita de ter matado a companheira, Gisele Paes Rodrigues, com uma facada. O crime ocorreu no último sábado (18/7) na Vila de Juaba, zona rural de Cametá, no nordeste do Pará, mesmo município em que a prisão aconteceu.

VEJA MAIS

De acordo com a PM, a guarnição recebeu uma denúncia anônima do possível paradeiro de Vinícius. Com isso, os agentes foram até o local para verificar se procedia a informação. No momento em que os agentes vigiavam a área, verificaram a aproximação de uma pessoa vindo na direção dos policiais. Segundo as autoridades, tratava-se de Vinícius.

A Polícia Militar deu voz de prisão a ele e o deteve. Ele foi conduzido até a Delegacia de Cametá. O suspeito se encontra à disposição da Justiça.

O caso

A PM soube do caso depois que funcionários do Hospital Regional de Cametá informaram que Gisele deu entrada no local apresentando um golpe de faca na região do tórax, mas que não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram até o local e encontraram a mãe de Gisele, que afirmou que o suspeito era o companheiro da vítima.