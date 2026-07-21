Mulher é morta com tiro na cabeça em Igarapé-Açu; companheiro é suspeito de feminicídio

Uma mulher foi vítima de feminicídio na madrugada desta terça-feira (21), no bairro do Morro, no município de Igarapé-Açu, no nordeste do Pará. A vítima foi identificada como Maria Lelian Nunes Garcia, de 36 anos. O principal suspeito do crime é o companheiro dela, conhecido como "Dedê" ou "Deivid". Ele fugiu após o assassinato e, até o momento, não foi localizado.

Segundo a Polícia Militar, o homicídio foi registrado por volta de 1h40, após uma equipe do 19º Pelotão, vinculado à 3ª Companhia do 5º BPM, ser acionada pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop) de Castanhal para atender a um caso de homicídio em uma residência localizada na rua Tiradentes.

No local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte da vítima. Conforme as informações iniciais repassadas à PM, o casal consumia bebida alcoólica desde cedo quando iniciou uma discussão, por motivo ainda desconhecido. Durante o desentendimento, o suspeito usou uma arma de fogo para atirar na cabeça de Maria Lelian, que morreu ainda no local.

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Após o crime, o homem fugiu pelos fundos da residência, atravessou um igarapé e, nesse primeiro momento, tomou rumo desconhecido. Policiais militares realizaram buscas na região com o apoio de outra viatura, mas, nessas primeiras buscas, ele não foi encontrado.