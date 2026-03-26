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Polícia

‘Café’ morre em intervenção policial em Igarapé-Açu

A ação ocorreu na manhã desta quinta-feira (26)

O Liberal
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‘Café’ morre em intervenção policial em Igarapé-Açu. (Foto: Redes Sociais)

Um jovem conhecido pelo apelido de “Café” morreu durante uma intervenção policial na manhã desta quinta-feira (26), no município de Igarapé-Açu, no nordeste do Pará. De acordo com informações policiais, a ocorrência teve início durante rondas pelo bairro Jardim Imperial. Uma guarnição teria sido abordada por um morador que denunciou a presença de um homem armado em uma residência localizada na Rua do Morro.

Ainda segundo a versão da polícia, o suspeito era apontado como integrante de uma facção criminosa e estaria envolvido em práticas de extorsão contra comerciantes e mototaxistas da cidade. Ao chegarem ao local, os policiais realizaram o cerco da residência.

Conforme relato, o suspeito teria reagido à abordagem efetuando disparos contra a guarnição. Diante da situação, os agentes revidaram e ocorreu uma troca de tiros. O suspeito foi baleado. ‘Café’ ainda chegou a ser socorrido pela própria equipe policial e encaminhado ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada pelo médico plantonista da unidade de saúde. Uma arma de fogo teria sido apreendida pelos agentes.

Em nota, a PC disse que as circunstâncias da intervenção da Polícia Militar são apuradas pela Delegacia de Igarapé-Açu. “O suspeito chegou a ser socorrido e encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu e morreu. Uma arma de fogo calibre .36 com uma munição intacta e uma deflagrada foi apreendida”, informou.

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intervenção policial com morte
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