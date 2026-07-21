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Colisão entre veículos termina com carro capotado na avenida Roberto Camelier, em Belém

Equipes da Polícia Militar estão no local realizando os procedimentos necessários e organizando o trânsito na área

O Liberal

21 de julho de 2026 às 18:22

Modificado em 21 de julho de 2026 às 21:26

Colisão entre veículos termina com carro capotado na avenida Roberto Camelier, em Belém.

Colisão entre veículos termina com carro capotado na avenida Roberto Camelier, em Belém. ( Foto: Reprodução/ redes sociais )

Um acidente de trânsito envolvendo uma viatura da Polícia Militar foi registrado na tarde desta terça-feira (21), no cruzamento da avenida Roberto Camelier com a rua dos Pariquis, no bairro da Batista Campos, em Belém.

Um vídeo recebido pela reportagem do Grupo Liberal mostra um dos veículos capotado sobre a calçada, enquanto outro automóvel permanece parado no meio da pista com a parte dianteira bastante danificada.

Em nota, a Polícia Militar informou que a colisão ocorreu quando uma viatura, que se deslocava para uma operação de policiamento, foi atingida por um veículo cujo condutor teria avançado a via preferencial.

Segundo a PM, com a força do impacto, outros três veículos e uma motocicleta também foram atingidos.

A PM informou ainda que todos os envolvidos na ocorrência foram encaminhados à Seccional Urbana de São Brás para os procedimentos cabíveis.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre feridos ou sobre o estado de saúde dos envolvidos.

A reportagem aguarda retorno da Prefeitura de Belém para confirmar se agentes da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) foram acionados para atender a ocorrência e atualizará esta matéria assim que houver novas informações.

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