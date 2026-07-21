Colisão entre veículos termina com carro capotado na avenida Roberto Camelier, em Belém.

Um acidente de trânsito envolvendo uma viatura da Polícia Militar foi registrado na tarde desta terça-feira (21), no cruzamento da avenida Roberto Camelier com a rua dos Pariquis, no bairro da Batista Campos, em Belém.
Um vídeo recebido pela reportagem do Grupo Liberal mostra um dos veículos capotado sobre a calçada, enquanto outro automóvel permanece parado no meio da pista com a parte dianteira bastante danificada.
Em nota, a Polícia Militar informou que a colisão ocorreu quando uma viatura, que se deslocava para uma operação de policiamento, foi atingida por um veículo cujo condutor teria avançado a via preferencial.
Segundo a PM, com a força do impacto, outros três veículos e uma motocicleta também foram atingidos.
A PM informou ainda que todos os envolvidos na ocorrência foram encaminhados à Seccional Urbana de São Brás para os procedimentos cabíveis.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre feridos ou sobre o estado de saúde dos envolvidos.
A reportagem aguarda retorno da Prefeitura de Belém para confirmar se agentes da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) foram acionados para atender a ocorrência e atualizará esta matéria assim que houver novas informações.