Colisão entre veículos termina com carro capotado na avenida Roberto Camelier, em Belém

Equipes da Polícia Militar estão no local realizando os procedimentos necessários e organizando o trânsito na área

Um acidente de trânsito envolvendo uma viatura da Polícia Militar foi registrado na tarde desta terça-feira (21), no cruzamento da avenida Roberto Camelier com a rua dos Pariquis, no bairro da Batista Campos, em Belém.

Um vídeo recebido pela reportagem do Grupo Liberal mostra um dos veículos capotado sobre a calçada, enquanto outro automóvel permanece parado no meio da pista com a parte dianteira bastante danificada.

Em nota, a Polícia Militar informou que a colisão ocorreu quando uma viatura, que se deslocava para uma operação de policiamento, foi atingida por um veículo cujo condutor teria avançado a via preferencial.

Segundo a PM, com a força do impacto, outros três veículos e uma motocicleta também foram atingidos.

A PM informou ainda que todos os envolvidos na ocorrência foram encaminhados à Seccional Urbana de São Brás para os procedimentos cabíveis.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre feridos ou sobre o estado de saúde dos envolvidos.