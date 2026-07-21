Suspeito de planejar atentado contra policial morre durante intervenção em Castanhal

Marlo Sales Cordovil, de 24 anos, chegou a ser socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiu aos ferimentos

Um homem identificado como Marlo Sales Cordovil, de 24 anos, morreu após uma intervenção policial na tarde desta terça-feira (21), na travessa Bezerra de Menezes, no bairro Cariri, em Castanhal, no nordeste paraense.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, equipes receberam a informação de que um homem, apontado como integrante de uma organização criminosa, estaria planejando um atentado contra um agente de segurança pública no município.

Ainda segundo a PM, durante as diligências, o suspeito foi localizado e teria fugido para o interior de uma kitnet. As equipes Tático 01 e Tático 02 realizaram o acompanhamento para efetuar a abordagem.

A corporação informou que, no momento da abordagem, o homem teria sacado uma arma de fogo e atirado contra os policiais. Diante da situação, os agentes efetuaram disparos para conter a suposta agressão. O suspeito foi atingido por três tiros.

Após a ocorrência, ele foi socorrido e encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu, segundo a polícia.

Ainda conforme a Polícia Militar, uma arma de fogo foi apreendida com o suspeito. Nenhum policial ficou ferido durante a ação.