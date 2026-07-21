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CRIME

Suspeito de planejar atentado contra policial morre durante intervenção em Castanhal

Marlo Sales Cordovil, de 24 anos,  chegou a ser socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiu aos ferimentos

O Liberal

21 de julho de 2026 às 18:50

Suspeito de planejar atentado contra policial morre durante intervenção em Castanhal.

Suspeito de planejar atentado contra policial morre durante intervenção em Castanhal. ( Foto: Reprodução/ redes sociais )

Um homem identificado como Marlo Sales Cordovil, de 24 anos, morreu após uma intervenção policial na tarde desta terça-feira (21), na travessa Bezerra de Menezes, no bairro Cariri, em Castanhal, no nordeste paraense.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, equipes receberam a informação de que um homem, apontado como integrante de uma organização criminosa, estaria planejando um atentado contra um agente de segurança pública no município.

Ainda segundo a PM, durante as diligências, o suspeito foi localizado e teria fugido para o interior de uma kitnet. As equipes Tático 01 e Tático 02 realizaram o acompanhamento para efetuar a abordagem.

A corporação informou que, no momento da abordagem, o homem teria sacado uma arma de fogo e atirado contra os policiais. Diante da situação, os agentes efetuaram disparos para conter a suposta agressão. O suspeito foi atingido por três tiros.

Após a ocorrência, ele foi socorrido e encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu, segundo a polícia.

Ainda conforme a Polícia Militar, uma arma de fogo foi apreendida com o suspeito. Nenhum policial ficou ferido durante a ação.

As circunstâncias da ocorrência deverão ser apuradas pela Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

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