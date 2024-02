Parauapebas: suspeita de integrar facção criminosa é presa por participação em homicídio

Uma mulher identificada como Thays Costa Brauna, de 29 anos, foi presa na tarde de domingo (11), em Parauapebas, município do sudeste paraense. Segundo informações das autoridades policiais, a jovem seria integrante de uma facção criminosa que atua na região e na qual ela teria o cargo de “Disciplina”. Thays é investigada por participação em um homicídio e estava foragida da justiça.

Também de acordo com a polícia, Thays teria determinado a morte de uma mulher em setembro do ano passado, no bairro Vila Nova, naquele mesmo município. A vítima foi identificada como Gabriele Santos, cujo corpo foi encontrado por moradores em um matagal. A Polícia Militar foi acionada e deu início aos procedimentos para que o corpo fosse removido.

As investigações policiais apontaram o envolvimento de Thays na morte de Gabriele. A motivação é desconhecida. Por conta di​sso, a jovem de 29 anos tinha um mandado de prisão em aberto e, portanto, era considerada foragida da justiça.

Equipes policiais faziam rondas na rua do Contorno, no bairro Alto Bonito, em Parauapebas. Ao perceberem a aproximação da guarnição, alguns jovens que estavam reunidos fugiram, deixando para trás apenas Thays.

A partir do levantamento de informações sobre a suspeita, constatou-se que ela estava na condição de foragida. Ela foi conduzida para a delegacia de Parauapebas, onde foi ouvida e, posteriormente, encaminhada para o presídio feminino, em Marabá.