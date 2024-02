Líder de facção criminosa é preso pela Polícia Civil em Belém

Um homem, de nome não revelado, foi preso, na quarta-feira (31), em Belém, apontado pela polícia como líder de uma facção criminosa que atuava no Pará, Santa Catarina e Rio de Janeiro. A ação foi executada pelas equipes da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e do Núcleo de Inteligência Policial.

O mandado cumprido foi expedido pela Vara de Combate ao Crime Organizado nos autos da operação "Hidra" que foi deflagrada em março de 2023 e teve como resultado a captura de cinco líderes do grupo criminoso.

"Após quase um ano de buscas, conseguimos localizar e prender a liderança de uma facção criminosa que atuava no estado do Pará e em outros estados como Santa Catarina e Rio de Janeiro. Durante as investigações, comprovamos tratar-se de indivíduo de alta periculosidade o qual comandou ataques a agentes de segurança pública no ano de 2021, dentre outros delitos.", informou Cláudio Galeno, Diretor da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

"As investigações acerca do suspeito resultaram na ação que ocorreu na quarta (31), na qual os agentes tiveram êxito em localizá-lo e prendê-lo. Esse fato reforça a atuação da PCPA na resolução dos casos e no combate às organizações criminosas em nosso Estado", destacou o Delegado Geral da Polícia Civil, Walter Resende. Após ter cumprido os procedimentos de praxe, o investigado segue detido e à disposição da Justiça.

Operação Hidra

Durante o inquérito policial que investigava o caso, que resultou em mais uma prisão nesta quarta-feira, também foi deflagrada uma ação conjunta com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, onde foram apreendidos 13 fuzis e grande quantidade de drogas no complexo do Salgueiro. A operação localizou, ainda, o líder à época da organização criminosa.