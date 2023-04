Paraense presa na Indonésia: inicia primeira parte do julgamento por tráfico de drogas

Iniciou nesta terça-feira (4) a primeira parte do julgamento da paraense presa na Indonésia, por tráfico de drogas. Manuela Vitória de Araújo Farias, de 19 anos, foi detida em janeiro com quase 3kg de cocaína. Ao G1, o advogado da ré informou que a leitura do caso iniciou às 3h30 da madrugada no Brasil (horário de Brasília) e durou cerca de 1h30.

O país asiático tem leis severas sobre a entrada de drogas. Uma das condenações possíveis é a pena de morte. Mas, segundo o Ministério das Relações Exteriores, a punição mais branda é a prisão por muitos anos ou detenção perpétua. A próxima sessão está marcada para o dia 11 de abril.

"O fundamento do nosso trabalho é este. Apesar de ser um caso difícil, estamos pautados para uma decisão histórica. A equipe conta com investigadores na indonésia, advogados aqui e lá, tradutor. Enfim, um corpo que trabalha em prol deste objetivo", disse Silva, o defensor.

O que diz a defesa?

Para os advogados, a paraense foi usada como “mula”. Outros criminosos a enganaram dizendo que ela iria passar umas férias no país, além de ter aulas de surf. Manuela saiu de Santa Catarina e foi presa, no dia 27 de janeiro, no aeroporto da Indonésia e segue em prisão na Ilha de Bali.

Quais os próximos passos do processo?

Na audiência do dia 11 de abril, será explicado o processo – tempo necessário para coletar provas e outras informações do caso – e à defesa da acusada. Em um terceiro momento pode ser dado a sentença, que pode chegar à pena de morte. Não há prazo estabelecido e nem quantidade de sessões necessárias para o caso.