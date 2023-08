Paraense morta nos EUA: ex-companheiro da vítima passa por audência preliminar

Após sete meses do assassinato da paraense Anna Laura Costa Porsborg, 22 anos, e ainda sem o corpo encontrado, no último dia 24 de julho, ocorreu audiência preliminar de Luís Antônio Gomes Akay, ex-companheiro da vítima. A audiência ocorreu nos Estados Unidos, local do crime. E a mãe da vítima, Erbena Costa, fez o comunicado do fato por meio de um vídeo.

Erbena inicia o comunicado dizendo que esteve presente, no último 24 de julho, na audiência preliminar referente ao assassinato de Anna Laura Costa Porsborg, sua filha, que analisa que o responsável do crime é Luís Antônio Gomes Akay, ex-companheiro da jovem.

"Esse elemento sempre levava em consideração a teoria de que não tem corpo, não tem crime. E dessa forma, assassinou a minha filha e jogou o corpo dela em algum lugar que até o momento ele não diz para os detetives e nem para a polícia e forças armadas americanas", destaca a mãe da jovem.

Como Ana Laura era soldada das Forças Armadas Americana, Erbena diz que tem muita gente empenhada em encontrar o corpo. "Nós temos muita fé que vamos conseguir localizar", acrescenta a mãe da jovem.

Outro ponto citado por Erbena é que a família da jovem está confiante de que a justiça vai ser feita e que o assassino não será solto. "A juíza que presidiu a primeira audiência foi favorável que o caso siga adiante e que Luis vá a julgamento por meio de júri popular", destaca Erbena.

Diante disso, a família aguarda e tem fé que Luis seja julgado e condenado com a pena máxima, que pode ser a prisão perpétua ou a pena de morte, que existe no estado da Califórnia.

Sobre o caso

Anna era soldada do Exército dos Estados Unidos (U.S Army). A família perdeu o contato com a jovem em dezembro do ano passado. Os parentes da vítima disseram que Luís está sob tutela da Justiça estadunidense.

Os familiares também disseram que o suspeito teria histórico criminal, por suposto envolvimento na morte de outra mulher.

O último contato de Anna Laura com a Erbena Costa, que mora em Santarém, oeste do Pará, teria ocorrido no dia 27 de dezembro de 2022, conforme boletim de ocorrência registrado na delegacia da Polícia Federal em Santarém no dia 30.