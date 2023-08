Paraense morta nos EUA: assassino confesso será levado a julgamento, diz família da vítima

Luís Antônio Gomes Akay, assassino confesso da paraense Anna Laura Costa Porsborg nos Estados Unidos, vai a julgamento. A informação foi repassada à reportagem de O Liberal pela família da jovem na tarde desta quinta-feira (24). Segundo a família de Anna, que servia ao exército norte-americano, mesmo que o corpo da militar não tenha sido encontrado, o caso será levado a julgamento, mas a data ainda não foi informada. O acusado continua preso sob custódia da justiça estadunidense.

Durante audiência realizada no dia 24 de julho passado, em Los Angeles (EUA), Luís, que também é brasileiro, detalhou que matou a jovem por estrangulamento e que ele manteve o corpo dentro de uma grande mala, durante dois dias no hotel onde estavam hospedados, até decidir como faria para se livrar do cadáver, sem levantar suspeitas.

Luís contou também que tudo ocorreu, no dia 2​7 de dezembro de 2022, após uma discussão no quarto do hotel em que ambos estavam hospedados, em Los Angeles. Anna Laura teria atingido o rosto dele duas vezes. Por esse motivo, ele teria segurado a jovem pelos braços, a jogou no chão e apertou o pescoço dela até a morte.

O assassino confesso contou ainda que saiu do hotel com o corpo de Anna Laura em uma grande mala azul no dia 29 de dezembro, e teria ido até uma região montanhosa onde teria enterrado o corpo de Anna Laura, cobrindo-o com pedras, mas disse não lembrar o local exato.