Paraense morre durante colisão entre carretas na BR-163, no Mato Grosso

Uma colisão entre duas carretas resultou na morte do motorista Weliton Alves Oliveira, de 24 anos, na manhã do último domingo (19). O acidente aconteceu no KM 508 da rodovia BR-163, à altura do município de Diamantino, que fica a 181 quilômetros de Cuiabá (MT). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência está sob investigação.

Weliton Oliveira, conhecido como “Nego Bala”, era natural de Novo Repartimento, no sudeste do Pará, e dirigia uma carreta carregada com milho no sentido Sinop-Cuiab​á (MT), quando colidiu com outra carreta que vinha em sentido contrário, por volta das 8h30.

Weliton Alves Oliveira conduzia um caminhão carregado com milho, que seguia de Sinop para Cuiabá (Reprodução / Redes sociais)

O impacto resultou na dispersão da carga de grãos na pista, levando à interdição da rodovia até as 15h. O motorista morreu na hora. O corpo ficou preso nas ferragens da cabine do veículo, que ficou totalmente destruída, e só foi retirado com a chegada de uma equipe de resgate.

O corpo da vítima foi encaminhado para Novo Repartimento, para velório e sepultamento. As informações são do Correio de Carajás.