Paraense é morto em Goiás ao pedir para ouvir tecnomelody em distribuidora de bebidas

Um homem, identificado como Joseildo Santos, de 29 anos, natural da comunidade Congregação do Rio Ubá, em Mojú, nordeste do Pará, foi morto a tiros em Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás, na madrugada da última quarta-feira (8). Conforme as informações iniciais, a vítima teria sido alvejada em uma distribuidora de bebidas após pedir para o proprietário do local colocar para tocar um melody, típico ritmo musical paraense. O corpo de Joseildo foi trazido pela família até a terra natal, onde ele foi enterrado, na manhã deste sábado (11).

Conforme informações da imprensa de Goiás, o crime aconteceu no setor Vilage Caravelas, onde o local de venda de bebidas fica localizado. Conforme o Portal Moju, o delegado responsável pelo caso teria informado que os relatos iniciais sobre o crime indicam que o homicídio ocorreu devido a uma discussão entre a vítima e o dono da distribuidora, por músicas no local. Após o desentendimento, o suspeito do crime teria feito vários disparos de arma de fogo contra Joseildo.

Segundo a autoridade policial, todas as versões de fala e testemunhas do crime estão sendo ouvidas e apuradas para ver se realmente há veracidade dos fatos que teriam motivado o crime. O autor pode ser indiciado pelo crime de homicídio qualificado.