Pará investe mais de R$ 10 milhões em segurança pública com novos totens e armamentos para a polícia

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), assina na próxima segunda-feira, 10, uma Ordem de Serviço autorizando a instalação de 50 novos totens de segurança, além da entrega de 20 fuzis de alta precisão para a Polícia Civil. O ato será presidido pelo governador Helder Barbalho e contará com a presença de representantes da segurança pública estadual e municipal, na sede da Segup, em Belém, às 11h, no bairro do Marco.

Os novos totens de segurança, que representam um investimento de R$ 10.177.000,00, fazem parte do projeto “Cidades Inteligentes”, e colocam o Pará como o sexto estado do Brasil a adotar essa tecnologia. Cada dispositivo conta com quatro câmeras fixas e uma câmera 360°, proporcionando monitoramento eficiente das áreas ao redor. Além disso, os totens possuem câmeras frontais, um botão de emergência para contato em tempo real com o Centro Integrado de Operações (CIOp), alto-falantes de grande alcance, alarmes sonoros e um sistema de localização em tempo real.

Simultaneamente, a Polícia Civil do Pará (PCPA) receb​erá 20 fuzis de alta precisão, um investimento de R$ 607.805,20. Os armamentos serão entregues à Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e têm como objetivo aprimorar a capacidade de resposta da polícia em operações de risco, reduzindo os danos colaterais e aumentando a segurança tanto dos agentes quanto da população. Além disso, os novos fuzis são uma importante ferramenta no combate ao crime organizado.

Durante o evento, o governador também fará uma visita às obras de ampliação da sede da Segup, com o objetivo de proporcionar um espaço mais adequado para abrigar todos os setores da secretaria.