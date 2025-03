Governo do Pará celebra importantes entregas em fevereiro de 2025

Fevereiro de 2025 foi um mês significativo para o governo estadual, com diversas entregas que reforçaram o compromisso da administração estadual em melhorar a qualidade de vida da população nas áreas de educação, segurança, infraestrutura e assistência social.

Educação

A educação recebeu destaque com a inauguração da nova Escola Estadual Deputado André Dias, em Bragança, a 158ª escola entregue desde 2019, refletindo os esforços contínuos para oferecer um ambiente educacional de qualidade. No dia 4, ocorreu a reinauguração da Escola Estadual Aldebaro Cavalero de Macedo Klautau, totalmente reconstruída. Além disso, no dia 19, mais 36 mil notebooks foram distribuídos para escolas estaduais, ampliando o acesso à tecnologia e melhorando as condições de aprendizagem. O reconhecimento das políticas educacionais do estado foi evidenciado pelo recebimento do Selo Ouro no Prêmio Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização.

“Neste mês, tivemos grandes avanços para a educação paraense. Entregamos mais uma unidade do programa Creches por Todo o Pará, desta vez em Redenção, garantindo que nossas crianças estejam na escola desde cedo e apoiando as famílias da região. Também criamos o programa Conecta Educação e iniciamos a distribuição de 36 mil chromebooks para todas as escolas da rede estadual de ensino, com entregas feitas pelo governador Helder Barbalho em Belém, Marabá e Santarém. Ainda inauguramos a nova escola de ensino médio de Brasil Novo, a Escola Estadual Brasil Novo. Esses e outros avanços fortalecem a educação no Pará e consolidam o estado como referência na área. Seguimos trabalhando juntos por uma educação pública cada vez melhor”, afirmou o secretário de Educação, Rossiele Soares.

Pará mais seguro

No setor da segurança, o governo realizou investimentos expressivos, começando pela entrega de 180 novas viaturas para a Polícia Civil, ampliando a capacidade operacional da corporação. No dia 6, foi inaugurada uma nova delegacia em Murinin, Benevides, com recursos do Fundo de Investimento em Segurança Pública. O reforço na segurança também incluiu a entrega de coletes balísticos, avaliados em R$ 4,8 milhões, e a inauguração do Complexo de Polícia Civil em Canaã dos Carajás, no dia 7, representando um investimento de mais de R$ 10 milhões. Além disso, no dia 25, Belém recebeu o novo Batalhão Especial Penitenciário, e no dia 27, foram entregues 50 motocicletas e lanchas para fortalecer a defesa agropecuária e a fiscalização ambiental.

Integração e logística aprimoradas

A infraestrutura do estado avançou com a pavimentação de 26 quilômetros da Rodovia PA-160, entregue no dia 8, melhorando a mobilidade da população. No dia 15, foram concluídos 150 km de pavimentação na rodovia Transuruará, conectando importantes regiões do Pará. Esses investimentos são fundamentais para fomentar o desenvolvimento econômico local e garantir o acesso às comunidades mais remotas.

Cuidado e assistência

Na área da assistência social, o programa Creches Por Todo o Pará chegou a Redenção, beneficiando crianças de 0 a 5 anos com uma nova unidade que oferece um ambiente seguro e de qualidade. No dia 11, em uma ação voltada para a saúde, foram entregues mais de 600 óculos de grau para moradores de Ananindeua, garantindo atendimento às necessidades visuais da população. Já no dia 13, foi realizada a entrega de 1.008 apartamentos na Ilha de Outeiro, como parte do programa Minha Casa Minha Vida, proporcionando moradia digna a famílias em situação de vulnerabilidade.

Meio ambiente e sustentabilidade

No campo do desenvolvimento econômico e ambiental, o governador Helder Barbalho firmou um acordo com a ONG Onçafari no início do mês, viabilizando a aquisição de equipamentos como tablets e drones para reforçar a fiscalização ambiental no estado. No dia 14, foi anunciado o projeto Novo Carajás, que receberá um investimento de R$ 70 bilhões da Vale para a expansão da mineração na região, representando um passo relevante para o crescimento econômico do Pará.

Ao longo do mês, outras ações estratégicas também foram realizadas, como a entrega de tratores e retroescavadeiras para fortalecer a agricultura familiar no dia 17 e a inauguração da Usina da Paz em Marabá no dia 22, reforçando o compromisso do governo com a inclusão social e o bem-estar das comunidades. No dia 25, Belém recebeu um novo posto do Detran, além da distribuição de mais óculos por meio das Usinas da Paz.