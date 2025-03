Região de Integração do Tocantins é contemplada com mais de 200 Km de pavimentação

Na região de Integração do Tocantins, já foram executados mais de 200 quilômetros de pavimentação asfáltica, o que proporciona mais segurança viária. Morador de Abaetetuba, um dos municípios que já recebeu mais de 47 km, Cristiano Silva celebra a obra estruturante.

“Era um sofrimento as ruas alagadas, em más condições das vias, algumas com piçarra, alguns casos de animais peçonhentos ou insetos, rato, sapo e, assim por diante. No período do inverno amazônico e no período do verão, com a trafegabilidade dessas vias, a poeira era constante, esse era o caso aqui, causando incômodos na respiração, problemas de alergia, como é o caso do meu filho e da minha filha. Agora, essas ruas asfaltadas trazem o benefício de trafegabilidade, e a gente consegue caminhar, andar e as crianças brincam. É fundamental e importantíssimo esse projeto de asfaltamento”, destacou o abaetetubense.

VEJA MAIS



As obras são coordenadas pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP), que contemplam os serviços de terraplanagem, drenagem pluvial, pavimentação, construção de calçada, sarjeta, meio-fio e sinalização. Para esta região de integração, a previsão é que sejam executados 238,04 km, sendo executados até agora: 230,92 km, totalizando um investimento de R$ 457.514.425,53, oriundos do Tesouro Estadual.

Morador há 21 anos do município de Tailândia, Andrey Silva relata o dia a dia antes dos serviços. “As ruas sem asfalto apresentam muitos buracos e lama, dificultando a locomoção. Quando o asfalto é novo, o tráfego melhora bastante, mas, com o tempo é necessário a manutenção. O asfaltamento é muito importante, pois muitas pessoas utilizam moto como meio de transporte, por exemplo, e os riscos de acidentes reduzem quando o asfalto está em boas condições”, disse Andrey.

Para o engenheiro civil e titular da SEOP, secretário Ruy Cabral, o programa reforça o compromisso com a infraestrutura, a urbanização e a valorização dos moradores da região.

“Com mais de 860 mil habitantes, a Região de Integração do Tocantins já garantiu, desde 2019, um número histórico de 238 quilômetros em obras de pavimentação através do ‘Asfalto Por Todo o Pará’. Além da melhoria da qualidade de vida da população, que passa a ter mais dignidade com o asfaltamento, o Governo do Pará também gera novos empregos com esse importante programa. Todas as regiões continuarão recebendo a atenção do Estado, com os investimentos em obras que garantam mais infraestrutura para as pessoas."

Asfalto Por Todo o Pará

O programa é uma iniciativa do governo estadual que visa a melhoria da urbanização de vias públicas, desenvolvimento e expansão das cidades por meio de serviços, como terraplanagem, drenagem pluvial (superficial ou profunda), pavimentação, calçada, sarjeta, meio-fio e sinalização, proporcionando mobilidade urbana e segurança viária para a população.

Investimentos

Desde 2019, o Estado autorizou 2.231 quilômetros de obras de pavimentação asfáltica para vários municípios - 2.059 quilômetros já foram executados. O investimento do Tesouro Estadual no Programa é superior a R$ 4,9 bilhões.