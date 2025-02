Feirante Domingas Marques reclama da falta de saneamento e pavimentação no conjunto Sideral

“É muito difícil.” Com essa frase, a feirante Domingas Marques, de 64 anos, resume a realidade da passagem Santa Brígida, no Conjunto Sideral, bairro Parque Verde, em Belém. Ela mora no local há 30 anos e convive diariamente com a falta de saneamento, pavimentação e infraestrutura adequada. A situação se agrava no período chuvoso, quando a rua fica completamente alagada, dificultando a locomoção de moradores e veículos.

Além disso, Domingas enfrenta um desafio ainda maior: sua filha é cadeirante e precisa de acompanhamento médico. “Não tenho condição de pagar um carro para levar e trazer. No inverno, então, fica impossível. As ruas enchem de água e minha filha fica dentro de casa, sem poder sair”, desabafa. A moradora afirma que os pedidos de melhorias são antigos, mas nunca são atendidos. “Na época da eleição, vêm aqui, prometem e depois somem. Nós ficamos assim, abandonados.”

Alagamentos e risco à saúde

A diarista Celina Veiga, de 54 anos, também sofre com os problemas da rua. Segundo ela, a cada chuva forte, a água invade as casas, tornando o local intransitável. “Já colocamos aterro várias vezes, mas não adianta. O canal aqui perto enche e as crianças acabam brincando na água suja. Isso traz doença para todo mundo”, relata.

Diarista Celina Veiga, de 54 anos (Foto: Raoni Joseh | Especial em O Liberal)

Celina reforça que a situação afeta principalmente os mais vulneráveis, como idosos e pessoas com deficiência. “Temos moradores que precisam ir ao hospital, mas como sair de casa com tudo alagado? Quem tem carro tem que deixar estacionado longe, porque não consegue passar.”

Além da água acumulada, a falta de saneamento básico aumenta os riscos à saúde da população. “Já teve casos de leptospirose aqui, porque tem rato, tem lixo. Quando chove, fica tudo misturado. Precisamos de um sistema de drenagem adequado para evitar isso”, cobra Celina.

Ponte sem proteção e insegurança

Outro problema grave na passagem Santa Brígida é uma ponte sem proteção que corta a via. O risco de acidentes é constante, já que a estrutura precária pode ceder a qualquer momento.

A doméstica Sofia da Luz, de 67 anos, conta que mora no local há 25 anos e que a situação nunca mudou. “Já passei uma tarde inteira esperando a água escoar para conseguir sair de casa. Tenho reumatismo forte e, quando chove, fico ilhada. Não consigo nem carregar minhas compras”, lamenta.

Doméstica Sofia da Luz, de 67 anos (Foto: Raoni Joseh | Especial em O Liberal)

Ela reforça a sensação de abandono. “Parece que a gente não existe. Nós somos seres humanos e merecemos uma rua digna. Precisamos de um olhar do poder público para resolver isso.”

Obras paradas e incerteza

Moradores relatam que uma obra de pavimentação chegou a ser iniciada, mas foi interrompida devido a uma discussão sobre a necessidade de drenagem na área. “Veio uma equipe para asfaltar, mas o serviço foi paralisado porque pediram para resolver a drenagem primeiro. Desde então, nada foi feito”, explica Celina Veiga.

Enquanto isso, a população segue enfrentando dificuldades diárias. Chamar um transporte por aplicativo, por exemplo, se tornou uma tarefa quase impossível. “Os motoristas olham para a rua e desistem de entrar. E, se alguém precisar de uma ambulância de madrugada? Como vai chegar até aqui?”, questiona Domingas Marques.

Os moradores da passagem Santa Brígida pedem providências urgentes. O desejo deles é simples: poder viver em um lugar seguro, onde possam entrar e sair de casa sem medo da chuva, da lama ou de doenças. “Nós só queremos dignidade. Será que é pedir demais?”, conclui Domingas.