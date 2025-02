Com 150 km asfaltados, Transuruará garante mobilidade e desenvolvimento no oeste paraense

A Rodovia PA-370, a Transuruará, no oeste paraense, ganha mais 76 quilômetros de asfalto para garantir mobilidade e impulsionar o desenvolvimento nas regiões de Integração Baixo Amazonas e Xingu. Neste sábado (15), o Governo do Pará entregará a segunda etapa da obra na rodovia, trecho entre o Rio Tutuí e a área urbana do município de Uruará.

A obra foi dividida em duas etapas. Na primeira, concluída em 2023, houve pavimentação no trecho que vai da Usina Hidrelétrica de Curuá-Una, em Santarém, até o Rio Tutuí. Com a conclusão da segunda etapa, são 150 km pavimentados.

Novos caminhos

“Era uma obra necessária para melhorar a qualidade de vida de toda a população da região, reduzir os riscos de acidentes pela pouca visibilidade devido à poeira e aos atoleiros, diminuir o tempo de viagens entre as cidades e facilitar o escoamento da produção agrícola e pecuária. É o progresso que chega à região pela estrada, abrindo caminhos para a rota dos negócios”, informa Adler Silveira, secretário de Estado de Infraestrutura e Logística.

Entre os serviços executados na PA-370/Transuruará estão a implantação de rede de drenagem de águas pluviais, sub-base, base, implantação de acostamento, terraplanagem e pavimentação. O investimento nesta etapa superou R$ 158 milhões.

De acordo com o secretário Adler Silveira, além de interligar o município de Santarém (na Região de Integração Baixo Amazonas) a Uruará (Região de Integração Xingu), a rodovia garante também integração à região de abrangência da BR-230 (Transamazônica), “permitindo a criação de corredores logísticos mais seguros para o agronegócio, principalmente para a cadeia produtiva do cacau, cuja região é a maior produtora do fruto do Brasil”.