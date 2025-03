Expectativa para a entrega do novo Hospital Público da Mulher aumenta próximo da inauguração

Com a proximidade da inauguração do Hospital Público da Mulher Senhora de Nazaré, que será entregue pelo Governo do Estado no próximo sábado (8), em comemoração ao Dia da Mulher, cresce a expectativa entre as mulheres paraenses. A professora Creuza Lopes destaca a importância da iniciativa estadual de criar um espaço especializado para atender às demandas de saúde do público feminino, considerando-a um avanço significativo que transformará a realidade de muitas mulheres no estado.

“Durante muito tempo, nós, mulheres, fomos esquecidas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade devido a fatores sociais e econômicos. Saber que teremos um hospital desse porte à nossa disposição é muito gratificante, pois sentimos o olhar atento do Governo para nós. É uma unidade que será referência no atendimento à mulher em diversos aspectos – desde doenças físicas e psicológicas até o acolhimento em casos de violência. Saber que posso contar com esse atendimento de qualidade sem precisar pagar um plano de saúde particular é um grande alívio. Estou contando os dias para essa entrega”, celebra Creuza.

O novo hospital, localizado na Avenida Gentil Bittencourt, no bairro de São Brás, conta com 11 pavimentos e 120 leitos, sendo 100 destinados à internação e 20 à Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O investimento ultrapassa R$ 155 milhões. A estrutura contempla clínicas especializadas em ginecologia, mastologia, cirurgia geral, cirurgia plástica reparadora, proctologia, cirurgia vascular, urológica e neurológica. Além disso, a unidade oferece uma ampla gama de exames e diagnósticos, como mamografias, ressonâncias magnéticas, tomografias e densitometria óssea, garantindo precisão e agilidade nos diagnósticos para um tratamento eficaz das pacientes.

“A entrega do Hospital da Mulher representa um avanço fundamental na rede de saúde do Pará, assegurando atendimento especializado e de média e alta complexidade para as mulheres. A unidade foi planejada para oferecer um cuidado integral, desde consultas ambulatoriais até cirurgias especializadas, priorizando diagnósticos precisos e tratamentos eficazes. Com uma estrutura moderna e uma equipe qualificada, o hospital será um marco na assistência à saúde feminina no estado”, destaca Ivete Vaz, titular da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa).

Para Daniella Silva, 45 anos, gerente administrativa e usuária da Unidade de Referência Especializada Materno Infantil (Uremia), a criação de um hospital voltado exclusivamente para o público feminino representa um grande avanço. “Esse hospital é um direito conquistado, um ganho enorme para nós, mulheres. Ter um espaço de saúde totalmente direcionado às nossas necessidades é algo inédito. A expectativa é que o atendimento seja rápido, com diagnósticos precisos e que consiga atender a grande demanda de mulheres de todo o estado, assim como a Uremia já faz”, ressalta.

O Hospital Público da Mulher Senhora de Nazaré será o primeiro da Região Norte a oferecer, além de atendimento de urgência e emergência para mulheres vítimas de violência sexual e doméstica, um ambulatório especializado para tratamento de endometriose, fibromialgia e gigantomastia. A unidade também realizará cirurgias reparadoras de danos físicos e estéticos pós-agressão, além de cirurgias para redução de mama gigante. O bloco cirúrgico contará com quatro salas equipadas com mesas cirúrgicas radiotransparentes, essenciais para procedimentos complexos, e uma equipe especializada em mastologia, ginecologia, cirurgia vascular e neurocirurgia benigna.

“Ter um hospital estadual específico para o público feminino é um grande benefício, especialmente considerando os desafios de saúde que as mulheres enfrentam ao longo da vida. Será um ambiente acolhedor e confortável, com profissionais altamente capacitados para compreender nossas necessidades. Isso também ajudará a reduzir o estigma ou desconforto que algumas mulheres sentem em ambientes médicos tradicionais. Minhas expectativas são as melhores possíveis: um atendimento especializado, profissionais qualificados, agilidade no serviço e, acima de tudo, um espaço que respeite e compreenda as particularidades do atendimento à mulher”, pontua a nutricionista Danielle Andrade, atualmente atendida na Uremia.