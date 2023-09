‘Papa defunto’ é alvejado e morto na porta de ginásio, em Barcarena Sede

Um homem, identificado inicialmente como Neilvaldo Santana, conhecido popularmente como “papa defunto” foi morto a tiros na noite do último sábado (16), dentro do ginásio municipal de Barcarena Sede, região Metropolitana de Belém. Conforme informações iniciais, a vítima foi alvejada com cerca de oito tiros, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo o relato de populares, Neilvaldo trabalhava como vigilante do Ginásio. Por volta de 22h30, os moradores da área ouviram barulhos de tiros e encontraram “papa defunto” caído próximo a entrada do ginásio. Os populares chegaram a acionar uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizaram os primeiros socorros e levaram a vítima ainda com vida para o hospital Wandick Gutierrez. No entanto, Neilvaldo não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde.

Nas redes sociais vários moradores do local lamentaram a morte de Neilvaldo e relataram que a vítima seria muito querida na área. ‘Papa Defunto’ seria uma figura conhecida no local devido ter prestado serviços, por muitos anos, como motorista de uma funerária da região.

Algumas pessoas chegaram a relatar terem visto um homem em uma moto cometer o crime, no entanto, nenhuma informação foi confirmada pelas autoridades.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou nota à Polícia Civil e Militar e aguarda retorno.