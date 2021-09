Pancadaria tem tiroteio e termina com cinco presos em Parauapebas

Cinco pessoas foram presas, na madrugada desta quarta-feira, 8, após uma briga generalizada em um estabelecimento localizado no bairro Cidade Nova, em Parauapebas, no sudeste paraense.

Os presos foram identificados como sendo os irmãos Rui e Raí Silva dos Santos e ainda Kelson Fernandes Gomes Rocha, Caio Wellington Almeida e Élcio Lopes dos Santos, conhecido como “Índio”.

Segundo informações, a confusão teve origem em uma colisão entre dois veículos, quando os irmãos Rui e Raí entraram em luta corporal contra Kelson e Caio. No meio da briga, um revólver calibre 38 caiu no chão e foi apanhado por “Índio”, que passou a disparar em direção às pessoas que estavam no local. Ninguém ficou ferido, porém os tiros atingiram o freezer e o fogão do estabelecimento, segundo a dona do local.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, ainda encontrou os irmãos Rui e Raí, que estavam com várias escoriações pelo corpo, resultado da luta corporal. Buscas foram realizadas pelo bairro, na tentativa de localizar os outros envolvidos na confusão.

Exatamente na rua 10, os militares localizaram Kelson Rocha e Caio Almeida. Em seguida, localizaram também “Índio”, que exibia o revólver calibre 38 na cintura. Todos foram conduzidos para a 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos legais. As informações são do site Zé Dudu.