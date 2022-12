Pai é suspeito de assassinar namorado da filha em Tucuruí

​Jonielton Moreira de Souza foi assassinado a tiros, na noite de domingo (18), na zona rural de Tucuruí, no sudeste do Pará. O crime ocorreu mais precisamente na Vila Conspel, localizada no km 90 da Transbomjesus. O suspeito do crime foi identificado como Francisco Gomes do Nascimento, mais conhecido como “Nita”, e está foragido. Testemunhas informaram que a vítima namorava a filha do atirador e isso pode ter motivado o homicídio. As informações são do site Correio de Carajás.

A polícia esteve no local do crime e deu início ao levantamento dos primeiros detalhes sobre o assassinato, registrado no interior de um estabelecimento onde a vítima estava. “Nita” teria chegado ao local, possivelmente com uma arma de fogo, e efetuado o disparo que tirou a vida de Jonielton Moreira. A vítima morreu no local e o suspeito conseguiu fugir.

Figura como principal hipótese do crime o relacioname​​nto amoroso entre a vítima e a filha do suspeito, que era contra a relação. Por esse motivo, os dois teriam discutido por diversas ocasiões. Essa teoria está sob investigação policial, que não descarta outras possibilidades que não foram detalhadas. O suspeito segue foragido. As investigações do caso estão sendo conduzidas pela Polícia Civil.