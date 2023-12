Pai é morto a tiros ao buscar filha em escola de Ananindeua

No início da tarde desta sexta-feira (1), um crime bárbaro abalou alunos e funcionários de uma escola privada localizada na rua Seis, bairro das Águas Lindas, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. O pai de uma aluna da instituição foi executado no momento em que buscava a filha após o dia de aulas.

VEJA MAIS

Nelson Maicá Meller Junior, de 53 anos, era genro da proprietária da escola local e havia combinado com a sogra de buscar a filha no horário combinado, algo que fazia habitualmente. Segundo testemunhas que preferiram não se identificar, a vítima foi assassinada por um homem que conduzia uma motocicleta logo após sua filha entrar no veículo.

Ao se despedir da sogra no portão da escola, Nelson abriu a porta do carro para a filha adentrar e foi surpreendido pelo ataque fatal. O assassino se aproximou no momento em que Nelson se preparava para entrar em seu veículo, disparando dois tiros certeiros na região do crânio da vítima, que morreu ainda no local. Nenhum pertence dele foi levado pelo assassino.

Mesmo com a pronta reação da sogra que correu para socorrer o genro, Nelson Maicá Meller Junior não resistiu aos ferimentos e foi declarado morto no local. O assassino, após consumar o ato, evadiu-se em alta velocidade, deixando para trás um rastro de perplexidade em quem presenciou tudo.

A Polícia Civil informou que abrirá investigações para desvendar as circunstâncias desse homicídio e que iniciou diligências para capturar o autor do crime.