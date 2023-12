Homem é morto a tiros ao sair para comprar lanche no Guamá

Um homem foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (1º), na avenida Bernardo Sayão, próximo ao portão 1 da UFPA, no Guamá, em Belém. Segundo a Polícia Militar, a vítima, identificada como Rangel Gregório Pinheiro, saiu para comprar um lanche quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram. O carona sacou a arma e fez vários disparos. A vítima era auxiliar de serviços gerais na Usina da Paz do Guamá e morava em Benevides, na Região Metropolitana de Belém.

Ainda segundo a corporação, a vítima tentou correr para o meio fio da via, mas não deu tempo. Rangel foi atingido com pelo menos cinco tiros e caiu no meio da rua. Após o crime, os assassinos fugiram em alta velocidade. A Polícia Militar foi acionada e realizou diligências em busca da captura dos suspeitos, no entanto, até a publicação da matéria, ninguém foi preso ou identificado.

De acordo com um familiar da vítima, que não quis se identificar, Rangel era divorciado e tem um casal de filhos. Chegou a ser preso, mas cumpriu a pena. "Deram um tiro, ele conseguiu correr para o meio da via, mas o cara foi atrás e deu mais um na cabeça".

Já a Polícia Científica informou que a vítima foi atingida quatro vezes, na perna, braço, ombro e, por último, na cabeça, quando já estava caído ao chão. As primeiras informações apuradas com colegas de Rangel dão conta de que ele estava trabalhando e havia saído de bicicleta rapidamente para comprar um lanche, quando foi alvejado. Enquanto o corpo ainda estava estendido na rua, cercado por curiosos, a bicicleta usada por Rangel foi roubada.

Colegas de trabalho de Rangel disseram que desconhecem qualquer ameaça que a vítima poderia estar sofrendo, no entanto, a Polícia Civil trabalha com a suspeita de crime de execução, pois nenhum pertence foi subtraído.

Além da Polícia Militar, as polícias Civil e Científica estiveram no local. A via foi isolada para investigação. O trânsito foi desviado enquanto os agentes realizavam o trabalho e uma multidão de curiosos se reuniu nas proximidades.

Familiares de Rangel também chegaram pouco depois do crime e não contiveram a emoção diante da perda trágica. Moradores da comunidade ficaram surpresos com a ação da dupla, que agiu em um horário de grande movimentação. A Polícia civil reforçou que pedirá a gravação das câmeras de monitoramento do local para investigar o caso.