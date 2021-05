Pai e filho são executados a tiros e golpes de faca, dentro de casa, em Novo Repartimento

Um duplo homicídio assustou os moradores de Novo Repartimento, no sudeste do Pará, na última quarta-feira (19). Nilton Gomes da Silva, de 55 anos, e o filho, Adenilton Almeida da Silva, de 18, foram executados com tiros de escopeta e golpes de arma branca, no distrito de Vitória da Conquista, zona rural do município. Um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil para investigar o crime. Ninguém foi preso.

A polícia informou que as vítimas foram assassinadas por volta das 7h. Os dois estavam em casa, na rua 13 de Maio, na companhia da namorada de Adenilton. A moça contou que dois ou três homens arrombaram a porta da casa e fizeram vários disparos de arma de fogo contra Nilton Gomes, que estava sentado no sofá da sala.

Em seguida, os criminosos foram ao quarto do jovem e o esfaquearam. Ele ainda conseguiu sair da residência e correr até o quintal da casa, mas foi alcançado pelos atiradores e executado. A namorada de Adenilton não sofreu violência dos bandidos, que fugiram do local e, até o momento desta publicação, ainda não foram identificados.

Os crimes, de acordo com a polícia, podem ter relação com acerto de contas proveniente de tráfico de drogas. A suspeita partiu de um filho de Nilton Gomes, que preferiu não se identificar. Segundo ele, é provável que o alvo principal dos executores fosse Adenilton, que era dependente químico, praticava pequenos delitos e acumulava passagens pela polícia.

A polícia pede que qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização dos suspeitos seja repassada às autoridades pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.