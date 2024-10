Pai e filha morrem em acidente entre motocicleta e viatura da Polícia Militar em Castanhal

Uma viatura da Polícia Militar (PM) se envolveu em um acidente de trânsito gravíssimo com uma motocicleta no bairro Jaderlândia, em Castanhal, na Região Metropolitana de Belém (RMB). Pai e filha que estavam na motocicleta morreram no local. O acidente ocorreu por volta das 16h30, na travessa Minondas. As vítimas ainda não tiveram as identidades reveladas.

A frente da viatura do lado do motorista ficou destruída. Segundo informações de testemunhas, a viatura estaria em uma perseguição a um suspeito em outra motocicleta quando ocorreu a colisão. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil (PC), Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte de Castanhal (Semutran), e a Polícia Científica do Pará (PCP) foram acionados e estão no local realizando perícias.

O comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM), tenente coronel Gilberto, lamentou o ocorrido e declarou que a PM está tomando todas as medidas legais para esclarecer o acidente de trânsito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado, mas os óbitos das duas pessoas da motocicleta foram confirmados.

"Todos os órgãos estão aqui fazendo o levantamento da situação. O IML acabou de chegar e fará a perícia do local. A gente está fazendo todo o possível para entender esse acidente de trânsito. A Polícia Civil já está aqui. Estamos sendo os mais primorosos e tomando as providências legais cabíveis, a perícia foi acionada, e o Semutran fará o boletim de acidente de trânsito. Também estamos pegando todos os dados de testemunhas para que tudo fique esclarecido e não tenha nenhum tipo de dúvida com o que realmente aconteceu", disse.