Pai é baleado pelo próprio filho, um adolescente de 15 anos, em Marabá

Um adolescente de 15 anos atirou contra o pai, na manhã da última quarta-feira (11). O caso foi registrado por volta de 9h, no bairro Velha Marabá, região sudeste do estado. Segundo vizinhos, a população teria ouvido um único disparo de arma de fogo, que teria sido feito dentro de um salão de beleza, onde também fica a casa onde mora o adolescente, o pai e a mãe. O homem segue internado no hospital.

VEJA MAIS

De acordo com testemunhas, a situação teria assustado os moradores da área. Até o momento, ainda não se sabe exatamente como se deu a situação, mas as autoridades estariam trabalhando com base em duas hipóteses para o que teria motivado o filho a alvejar o próprio pai. Segundo o boletim de ocorrência, que foi registrado na 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, alguns vizinhos teriam relatado para a polícia que o disparo teria sido acidental. No entanto, outras testemunhas afirmam que tudo ocorreu após o adolescente ver o pai agredindo a esposa, que é mãe do jovem. Para defender a mãe, o adolescente teria disparado contra o pai.

Detalhes sobre o caso

Moradores do local detalharam que a vítima chegou à residência por volta das 8h30. Logo depois foi possível escutar uma discussão entre ele e a esposa. Nesse momento, o filho que estaria dormindo acordou com os gritos do casal e pegou uma pistola 9mm, que havia na casa, e efetuou um disparo que atingiu a região do abdome do pai. Após o fato, a mãe teria pego o adolescente e saído da casa. Os dois seguiram no sentido ao Bairro Francisco Coelho, também conhecido como Cabelo Seco. Até a noite da quarta-feira, o adolescente não havia sido localizado e nem se apresentado na delegacia.

Após a mulher ter saído com o filho, os vizinhos entraram na casa para ajudar a socorrer o homem. Uma equipe da Guarda Municipal passava pelo local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar. Conforme os PMs, a vítima estava consciente quando foi encaminhada para o Hospital Municipal de Marabá (HMM), onde foi submetida a uma cirurgia e se recupera. O homem teria confirmado para os agentes que o filho foi o autor do disparo, mas não teria dado mais detalhes sobre a situação.

Durante as buscas na residência onde o caso ocorreu, os policiais não encontraram a arma do crime que, segundo eles, pode ter sido levada pelo adolescente. Mas teriam localizado um carregador de pistola 9mm, com 10 munições. Tudo foi apreendido e levado para a Polícia Civil. Pessoas que conhecem a vítima teriam dito à polícia que o homem teria registro como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), além de possuir armas legalizadas em casa. No entanto, essa informação não teria sido confirmada pelas autoridades. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Em nota, a Polícia Civil informa que instaurou inquérito policial e apura as circunstâncias do caso em sigilo.