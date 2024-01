Pai de santo é assassinado a tiros em terreiro após recusar fazer ‘trabalho’, em Tailândia

Um homem identificado como João Tadeu da Silva, de 53 anos, foi morto a tiros dentro de um terreiro de umbanda na madrugada desta segunda-feira (29). Segundo as informações iniciais, Tadeu, como era popularmente chamado, era ‘pai de santo’ e dirigia o terreiro Oxossis, no bairro Vila Macarrão, em Tailândia, nordeste paraense. Ele teria se recusado a fazer um ‘trabalho’ espiritual para o homem que o assassinou.

Segundo o que foi relatado por testemunhas, o suspeito do crime teria procurado Tadeu horas antes e pedido para o homem fazer um ‘trabalho’ para ele. No entanto, o pai de santo se recusou e os dois discutiram. O homem teria prometido que voltaria para matar a vítima. Durante a madrugada, o suspeito retornou e chamou Tadeu na frente da casa. Quando a vítima abriu o portão, o suspeito atirou cerca de cinco vezes. Um dos disparos atingiu o tórax de Tadeu, que ainda correu para dentro do terreiro de umbanda, mas acabou morrendo. O suspeito fugiu de moto logo após o crime.

Os outros moradores do local, que estavam dormindo em um quarto, ouviram os tiros e encontraram o pai de santo morto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ainda teria sido chamado, mas a vítima não resistiu e morreu antes do socorro chegar.

A Polícia Militar foi acionada e chegou a fazer buscas pela área, mas não encontrou o suspeito do crime. O corpo de Tadeu foi removido por uma funerária da cidade e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Tucuruí. Investigações sobre a autoria e motivação do crime estão ocorrendo.