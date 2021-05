Ossada humana é encontrada em área de mata, em Tracuateua

Uma ossada humana foi encontrada na tarde desta segunda-feira (17), em uma área de mata, no município de Tracuateua, nordeste paraense. Segundo informações da Polícia Civil, a vítima, que ainda não foi identificada, seria do sexo masculino. A informação, no entanto, só poderá ser confirmada após a perícia.

A Polícia Civil informou que no último sábado (15), um morador do município foi até a delegacia relatar que havia encontrado a ossada em uma área de mata. Uma equipe foi até o local e, após horas de buscas, não conseguiu localizar os restos mortais.

Já na tarde de segunda (17), a equipe retornou ao local e conseguiu localizar a ossada, que estava em uma área de mata. O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) de Bragança foi acionado para fazer a perícia criminal e a remoção.

Ainda de acordo com a PC, durante as investigações, foi constatado que um homem estava desaparecido em Bragança, e que ele pode ser a vítima. A identidade dele não foi divulgada. Somente após os exames as informações poderão ser confirmadas.

A polícia pede que qualquer informação que possa ajudar na elucidação deste crime seja repassada às autoridades pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.