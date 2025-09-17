Capa Jornal Amazônia
Ossada humana é encontrada às margens da PA-457, em Santarém

Os ossos foram localizados na tarde de terça-feira (16)

O Liberal
fonte

Ossada humana é encontrada às margens da PA-457, em Santarém. (Foto: Redes Sociais)

Partes de uma ossada humana foram encontradas às margens da rodovia Everaldo Martins, a PA-457, em Santarém, oeste do Pará. O caso foi registrado na tarde de terça-feira (16), após os ossos serem avistados em uma área de mata. Ainda não há informações oficiais sobre o tempo que os restos mortais estavam no local.

A Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento da área. Os agentes constataram que se tratava de ossos de uma pessoa que estavam dispersos em vários pontos do local. Além disso, também foram encontradas roupas próximas aos ossos. Não foi possível identificar se trata-se de um homem ou uma mulher, ou as causas da morte.

De acordo com as informações do Portal Notícias Marajó, a polícia informou que o crânio estava bem próximo à rodovia. Já as outras partes foram encontradas mais para dentro da área de mata. Somente a perícia poderá definir se animais podem ter espalhado a ossada ou se foi deixada da maneira que estava.

Além disso, inicialmente a arcada dentária não foi localizada e a suspeita é que tenha sido arrancada. Contudo, somente a Polícia Científica poderá confirmar essa afirmação no decorrer das análises. As investigações continuam para realizar a identificação da vítima e as circunstâncias do crime.

