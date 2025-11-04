Ossada humana com documentos de homem desaparecido é encontrada em Novo Repartimento

Uma ossada humana foi encontrada em uma área de mata na Vila Belo Monte, em Novo Repartimento, sudeste do Pará. Os restos mortais foram localizados por moradores na tarde de segunda-feira (3). De acordo com as informações iniciais, documentos de identificação estavam no local e a principal suspeita é que a vítima seja Antônio José Fernandes da Silva, considerado desaparecido desde o dia 25 de outubro.

Segundo o portal Correio de Carajás, as informações repassadas à polícia são de que um morador caminhava e caçava em uma região de mata a aproximadamente 90 quilômetros do centro do município quando se deparou com a ossada. Ele acionou imediatamente a Polícia Civil, que esteve no local e isolou a área para os procedimentos cabíveis.

No ponto onde os restos mortais foram localizados, havia uma camisa vermelha e uma bermuda clara. Dentro da bermuda, os agentes encontraram uma carteira porta-cédulas contendo o documento de identidade de Antônio José. Testemunhas relataram que a vítima trabalhava como braçal na localidade e foi vista pela última vez por volta das 22h30 de 25 de outubro em uma conveniência. Ainda segundo os moradores, Antônio José teria discutido e trocado agressões com dois homens durante uma confusão. Inclusive teria ocorrido ameaças de morte entre ambas as partes.

A confirmação sobre a identidade da ossada será realizada após o resultado dos exames da Polícia Científica. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.