Órgãos de segurança do Pará recebem 19 novos veículos

Dezenove novos veículos no total foram entregues para a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e para o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, nesta segunda-feira (20). A cerimônia de entrega foi na praça da Bandeira, em Belém. Os veículos, de marca Mitsubishi, modelo Triton L200 GLS, representam um investimento no valor de aproximadamente R$ 3,5 milhões.

A entrega é uma contrapartida do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) ao Estado do Pará, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), que realiza a cessão de servidores paraenses para a Força Nacional. As viaturas fazem parte do legado do ano de 2019.

O governador do Estado, Helder Barbalho (MDB), participa da cerimônia de entrega, juntamente com o titular da Segup, Ualame Machado e representantes do Sistema Integrado de Segurança Pública e Defesa Social (SIEDS).