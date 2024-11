Operário de empresa de pavimentação é assassinado enquanto trabalhava em obra pública

Bruno de Carvalho de Oliveira, de 18 anos, foi assassinado na tarde desta quinta-feira (8), no município de Brasil Novo, região sudoeste do Pará. Ele estava trabalhando no serviço de pavimentação da rua Francisco de Paula Sales, no bairro Daniel de Freitas, quando foi abordado e sumariamente executado. Segundo pessoas que estavam próximas do local onde tudo aconteceu, dois homens em uma moto se aproximaram e um deles sacou a arma e fez vários disparos à queima-roupa, matando Bruno quase instantaneamente.

Após ouvir o barulho dos tiros, populares correram até onde estava o rapaz e já o encontraram caído ao chão. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local do crime solicitou o apoio do Serviço de Atendimento Móvel (Samu), na tentativa de socorrer a vítima, mas os paramédicos constataram que o jovem já estava morto.

Testemunhas descreveram os executores como sendo dois homens que vestiam calça jeans e camisas pretas de mangas compridas. Não foi possível visualizar os rostos dos criminosos porque ambos estavam de capacete. Os dois chegaram em uma motocicleta de cor preta e, logo após a ação, fugiram rapidamente do local.

Os militares chegaram a isolar a área e acionaram as polícias Civil e Científica. Foi feita a perícia no local do crime e o corpo foi removido. Também foram feitas diligências na tentativa de localizar os autores do atentado, mas até o momento ninguém foi preso. Um inquérito foi aberto pela delegacia da cidade para apurar as causas do homicídio.

Qualquer pessoa pode colaborar com a investigação com informações pelo Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.