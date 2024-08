Operação Verão 2024: crimes violentos reduzem mais de 30% no Pará

O número de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) reduziu em 30,7% no Pará, durante a “Operação Verão 2024”. Conforme o balanço final, divulgado na manhã desta quarta-feira (07/08), ainda houve a diminuição de 25% nos crimes de homicídio, 41% nos crimes de roubo e 23% nos crimes de furto, durante o verão amazônico e férias escolares, no período de 5 de julho a 5 de agosto.

Segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), foram realizadas mais de 4 mil fiscalizações e aproximadamente 33 mil abordagens. O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, destaca as ações realizadas durante o mês de julho, que contaram com mais de 5 mil agentes, em 92 localidades do Estado, com atividades ostensivas e preventivas, em uma das maiores operações feitas pela Segurança Pública.

“A Operação Verão é uma das maiores operações do Sistema de Segurança, onde foram empregados mais de 5 mil agentes, com objetivo de garantir o veraneio mais seguro aos paraenses. Em julho a saída para os balneários é mais intensificada, exigindo das nossas equipes um empenho e planejamento mais qualificados para conter a criminalidade e realizar as fiscalizações necessárias para que todos aproveitassem suas férias com mais ordem e paz”, disse o secretário.

Criminalidade

Os números divulgados apontam uma queda nos registros de Crimes Violentos (CVLI) que englobam homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte, quando comparados com o mesmo período de finais de semana do verão de 2023.

Em 2024 foram registrados 104 casos de CVLI, enquanto no ano de 2023, foram computadas 136 ocorrências, o que representa uma queda de 30,7% dos casos em todo o Estado. Já em relação ao crime de homicídio, em 2024 foram registrados 98 casos, contra 131 ocorrências registradas em 2023, o que aponta uma redução de 25%.

Quanto aos crimes de roubo, nos finais de semana de operação foram registrados, em 2024, 1.393 ocorrências. Já no ano de 2023, foram computados 2.350 casos, o que representa uma redução de 41% das ocorrências. Em relação ao crime de furto, foram computados 3.809 casos em 2024 e 4.973 em 2023, apontando uma queda de 23% em todo o Estado. Os números são referentes aos períodos dos cinco finais de semana de atuação da Operação Verão 2024.

Ações de segurança pública

As polícias Civil e Militar atuaram em 92 localidades com ações de prevenção e ostensividade, a fim de garantir mais tranquilidade aos veranistas. Durante o período da Operação foram realizadas 4.630 fiscalizações a estabelecimentos comerciais, restaurantes e casas de show. Foram feitas ainda, 32.763 abordagens e 427 prisões durante esse período.

O combate ao tráfico de drogas também contou com ações ostensivas, resultando em 28.532 substâncias ilícitas apreendidas. Foram removidos, também, 510 veículos; 53 armas de fogo foram apreendidas e foram realizadas 15.538 abordagens a motocicletas. Foram recapturados também 18 foragidos da Justiça e recuperados quatro carros.

Agentes do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) realizaram 10.166 autuações e 53 prisões por alcoolemia (álcool na corrente sanguínea). Foram fiscalizados também 488 locais por denúncias de poluição sonora, e 78 estabelecimentos intimados pelo crime.

O Corpo de Bombeiros Militar realizou 49.511 orientações às pessoas. Distribuíram, ainda, 12.335 pulseiras de identificação para crianças e prestaram 658 atendimento de urgência e emergência às pessoas atingidas por animais marinhos. Foram realizados também 113 resgates em meio líquido.

Integração

Entre os órgãos envolvidos na ação estão: Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Polícia Científica do Estado (PCEPA), Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Centro Integrado de Operações da Segup (Ciop), Grupamento Fluvial de Segurança Pública (Gflu), Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) e órgãos das esferas municipal e federal.