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Polícia

Operação Semana Santa: 36 pessoas são presas durante ações de segurança no Pará

Foram registrados 382 boletins de ocorrência e instaurados 75 procedimentos

O Liberal
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Operação Semana Santa 36 pessoas são presas durante ações de segurança no Pará. (Ag. Pará)

Ao todo, 36 pessoas foram presas durante a Operação Semana Santa 2026, realizada pela Polícia Civil em diversos municípios do Pará. A ação, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (Segup), ocorreu entre os dias 2 e 6 de abril, com foco no reforço do policiamento e na intensificação de fiscalizações em praias e balneários.

A operação contou com a atuação de cerca de 140 policiais civis e o emprego de 28 viaturas, com reforço estratégico em localidades como Salinópolis, Bragança e Marapanim, além de distritos como Marudá, Outeiro e Mosqueiro.

Durante o período, foram registrados 382 boletins de ocorrência e instaurados 75 procedimentos. As equipes também apreenderam uma arma de fogo e aproximadamente 840 gramas de entorpecentes.

A Diretoria de Polícia Administrativa (DPA) fiscalizou 136 estabelecimentos comerciais, entre bares e casas de shows. Desses, 60 apresentaram irregularidades e tiveram seus responsáveis notificados para regularização.

Já a Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) realizou fiscalizações em 54 locais e veículos, com foco no combate à poluição sonora.

Em parceria com o Departamento de Trânsito do Pará (Detran), 11 pessoas foram presas em flagrante por dirigir sob efeito de álcool.

As equipes da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV) também promoveram a campanha “Não é Não”, voltada à prevenção do assédio e ao enfrentamento da violência contra a mulher.

Prisões em destaque

No município de Soure, no arquipélago do Marajó, diversas prisões em flagrante foram realizadas, incluindo casos de tráfico de drogas, descumprimento de medida protetiva, ameaça, injúria, furto e lesão corporal.

Já em Salinópolis, um homem foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e resistência.

A delegada Bruna Vieira destacou que a operação reforçou a presença policial em áreas de grande circulação e garantiu respostas mais rápidas às ocorrências, contribuindo para a segurança da população durante o feriado.

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