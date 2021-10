Operação prende quatro suspeitos de tráfico de drogas em Goianésia

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos detidos são Adrielson Pantoja dos Santos, Wesley Pantoja dos Santos e Izaquiel Silva Gomes. Eles têm entre 20 e 30 anos de idade e foram presos em três ações distintas de combate ao tráfico de drogas, neste final de semana, em Goianésia, município do sudeste do estado. Com informações do site Ze Dudu.

Adrielson Santos e Wesley Santos estavam com uma motocicleta na rua Milton Costa, no bairro Santa Luzia, por volta das 22h do sábado (23), quando foram abordados por uma guarnição do 37º Pelotão da Polícia Militar. Os militares informaram que os dois homens ficaram nervosos com a abordagem, e com eles foram encontrados 11 porções pequenas de maconha, mais uma porção de aproximadamente 50 gramas da mesma droga, R$ 40,00 e dois aparelhos de telefones celulares.

Em nova abordagem, houve o flagrante de Izaquiel Silva Gomes, de 21 anos de idade. Ele estava próximo da rua Marechal Rondon, perto da praça do Bairro Santa Luzia, por volta da 20h, e segundo os policiais, Izaquiel tinha nove porções de maconha, R$ 40,00 e um aparelho celular.

Ainda no sábado, mas por volta do meio-dia, uma denúncia anônima levou a polícia a um hotel de Goianésia, onde estava hospedado, Dênis Ribeiro Borges. Ele tinha 100 porções de maconha e também pedras de óxi.

A Polícia Militar informou que todos os presos foram apresentados à Delegacia de Polícia Civil, e estão à disposição da Justiça.