Operação 'Murucututu': Polícia Civil destrói 80 mil pés de maconha na zona rural de Viseu

Na última segunda-feira (16), a Polícia Civil (PC), com apoio da Polícia Militar (PM), destruiu 80 mil pés de maconha que estavam sendo plantados na zona rural do município de Viseu. Os agentes localizaram cinco plantações, com 60 mil pés da erva, na comunidade de São Miguel do Gurupi, às margens do Rio Gurupi.

A ação faz parte do trabalho de investigação e combate ao tráfico que estava sendo realizado na região. Por meio da Operação "Murucututu", coordenada pela Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), policiais queimaram a plantação e destruíram acampamentos. Os agentes também apreenderam armas de fabricação caseira, que eram utilizadas como armadilhas.

Durante a investigação, a polícia flagrou pessoas que trabalhavam em um cultivo localizado na comunidade de Santo Antônio do Gurupi. Os suspeitos fugiram pela mata no momento da chegada dos agentes - e deixaram para trás o acampamento improvisado. Após a ação, as plantações foram incineradas e um inquérito policial foi instaurado.

No último sábado (14), a polícia localizou 15 mil pés do vegetal em um local de difícil acesso (Ascom Polícia Civil (PC))

Também foi encontrada outra plantação de maconha na comunidade de Santo Antônio do Gurupi. No último sábado (14), a polícia localizou outros 15 mil pés de maconha em um local de difícil acesso.

Investigação

Os agentes da Denarc contam com a parceria da Polícia Militar e com o setor de inteligência da PC para identificação e, também, para penalizar os responsáveis. “A Polícia Civil do Estado do Pará está empenhada no combate ao tráfico de drogas", disse o delegado-geral Walter Resende.

Segundo o delegado Fausto Bulcão, diretor da Denarc, os trabalhos de investigação foram iniciados há dois meses, quando as equipes realizaram o levantamento local e conseguiram identificar várias plantações de maconha na região do Rio Gurupi. "Começamos as buscas pelas plantações no dia 9 de outubro e já conseguimos identificar cinco mil pés de maconha. Todos foram incinerados”, informou.