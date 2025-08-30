Operação Maré Alta prende homem suspeito de tentativa de homicídio em Cametá

A Polícia Civil do Pará prendeu, na manhã de sexta-feira (29), Odair José da Silva Gonçalves Junior, conhecido como “Theco”, suspeito de tentativa de homicídio e disparo de arma de fogo. A prisão preventiva foi cumprida por volta das 8h, na comunidade de Pindobal Miri, em Cametá, durante a Operação Maré Alta.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu em 30 de setembro de 2024, quando o suspeito, após causar tumulto em uma festa no Bar da Tia Helena, retornou ao local armado com uma espingarda artesanal. Ele efetuou disparos contra o estabelecimento, atingindo Benedito Álvares Gonçalves no ombro esquerdo.

Desde então, equipes da Delegacia de Cametá realizaram diligências, ouviram testemunhas e reuniram provas que levaram à decretação da prisão preventiva pela Justiça.

Segundo a Polícia Civil, a conduta foi enquadrada como tentativa de homicídio qualificado e disparo de arma de fogo. Após os procedimentos legais, o preso foi encaminhado à unidade prisional e ficará à disposição da Justiça.